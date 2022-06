Uomini e Donne, la nipote di Gemma Galgani nuova tronista: la proposta via social

Gemma Galgani si è mostrata via social con sua nipote Carola, che in molti sognano di vedere come tronista a Uomini e Donne.

Gemma Galgani: la nipote a Uomini e Donne

Gemma Galgani ha gioito via social per la laurea di sua nipote, Carola, e in tanti tra i fan le hanno detto di prendere in considerazione (per sua nipote) la carriera di nuova tronista di Uomini e Donne. Lei e la produzione del dating show prenderanno in considerazione la nipote della Galgani per una nuova edizione del dating show? Al momento sulla questione non è dato avere alcuna conferma.

Chi è Carola, la nipote di Gemma Galgani

Non si sa molto di Carola, la nipote di Gemma Galgani, e del resto la stessa dama torinese ha sempre mantenuto il massimo riserbo su di lei e sulla sua famiglia. In queste ore circolano numerose indiscrezioni riguardanti un presunto addio di Gemma a Uomini e Donne e sono in molti a credere che proprio per l’addio della dama potrebbe subentrare sua nipote Carola all’interno dello show. La questione, ovviamente, resta soltando un’ipotesi.

Gemma Galgani in queste ore ha svelato di aver fatto ritorno nella sua amata Torino e ha svelato che si sottoporrà a un nuovo intervento estetico al naso, ma sulla questione non è dato sapere di più.