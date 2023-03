Uomini e Donne, Lavinia fa una richiesta ai corteggiatori prima della scelta

Lavinia Mauro, dopo ben 7 mesi, è pronta per la scelta. Prima di abbandonare Uomini e Donne con il suo principe azzurro, però, ha fatto una richiesta ai corteggiatori.

Dopo 7 mesi, Lavinia Mauro ha deciso di mettere fine al suo percorso a Uomini e Donne. La tronista è pronta per la scelta, ma prima del momento clou ha fatto una richiesta ai suoi corteggiatori, Alessio il biondo e Alessio il moro. Per annunciare ai pretendenti la scelta, la ragazza ha mostrato un video. Sul led è apparsa una scritta piuttosto simpatica: “Sono trascorsi 7 mesi, 214 giorni, 5136 ore, abbiamo attraversato 4 stagioni, abbiamo fatto circa 40 esterne, mi avete sopportata per 114 puntate. So che siete sfiniti, vi chiedo un ultimo sforzo, un’ultima esterna con entrambi, e poi finalmente sceglierò“.

Le parole di Lavinia ai corteggiatori

Prima della scelta, Lavinia vuole fare un’ultima esterna con entrambi i corteggiatori. La tronista ha così motivato la richiesta:

“Voglio fare l’ultima esterna per parlarci, per stare insieme un’ultima volta. Poi ci sarà il grande giorno. Ho avuto i miei tempi perché sono stata in crisi, non mi meraviglio del mio percorso, è stato altalenante, ma io sono così. Ci tengo tanto a tutti e due, è stato difficile capire dove andasse il mio cuore. Sono contenta di essere arrivata alla mia conclusione”.

La reazione dei corteggiatori

I due corteggiatori sono rimasti un po’ spiazzati, ma hanno accettato la richiesta di Lavinia. Alessio il biondo ha ammesso: “Era ora, quasi non ci speravo più“. Alessio il moro, che teme di non essere la scelta, si è detto anche lui sollevato. La registrazione di Uomini e Donne del grande giorno, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe essere effettuata sabato 1 aprile.