La puntata di Uomini e Donne di mercoledì 29 novembre 2023 si prospetta ricca di colpi di scena. Secondo le anticipazioni, al centro della scena ci sarà Aurora Tropea.

Uomini e Donne: anticipazioni 29 novembre 2023

Mercoledì 29 novembre 2023 va in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro della scena ci sarà soprattutto il trono Over. La puntata inizia con l’ennesimo scontro tra Alessio e Claudia. Il cavaliere, dopo un confronto con l’ex fidanzato della dama, decide di mettere un punto alla loro frequentazione. La decisione crea il caos e Gianni Sperti si intromette, sostenendo che tra loro ci sia ancora del sentimento. Non a caso, Alessio non vuole conoscere altre donne.

Uomini e Donne, anticipazioni: Aurora al centro della scena

La puntata di Uomini e Donne prosegue con Aurora Tropea, che dopo aver chiuso la frequentazione con un uomo che ha lasciato il programma, sta conoscendo il cavaliere Luca. Quest’ultimo è uscito anche con la dama Ida. Tra Aurora e Luca scatta un confronto di fuoco, che ben presto si trasforma in lite.

Uomini e Donne: è scontro tra Roberta e Barbara

Uomini e Donne del 29 novembre 2023 prosegue con Roberta Di Padua e Barbara De Santi che si lasciano andare ad uno scontro. La discussione coinvolge anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.