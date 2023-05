Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Andrea Foriglio pronto per tornare in trasmissione

Uomini e Donne, l'ex corteggiatore Andrea Foriglio pronto per tornare in tras...

Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e Donne, potrebbe tornare in trasmissione. Nella prossima stagione del programma di Maria De Filippi, il ragazzo potrebbe scendere nel parterre come cavaliere del trono Over.

Corteggiatore di Nicole Santinelli, nonché mancata scelta della tronista a Uomini e Donne, Andrea Foriglio è stato intervistato da Lollo Magazine. Il ragazzo sta ancora metabolizzando quanto accaduto negli ultimi quattro mesi della sua vita, ma non esclude di tornare nella trasmissione di Maria De Filippi a settembre.

Le parole di Andrea Foriglio sul ritorno a Uomini e Donne

Il giornalista che l’ha intervistato gli ha chiesto se intende tornare a Uomini e Donne per conoscere Roberta Di Padua, dama del trono Over che ha più volte espresso interesse nei suoi confronti. Andrea ha risposto:

“Posso dirti che una mia filosofia di vita in generale è: mai dire mai! (…) In questo momento non voglio pensarci, sto metabolizzando tutti e quattro i mesi e tutto quello che è successo. Voglio soltanto godermi l’estate”.

Foriglio non esclude un ritorno a Uomini e Donne, ma per ora preferisce non fare progetti. D’altronde, durante l’estate potrebbe anche incontrare la donna della sua vita.

Andrea Foriglio: la delusione per Nicole Santinelli

In merito alla non scelta di Nicole Santinelli, che ha preferito lasciare Uomini e Donne con Carlo Alberto Mancini, ha ammesso di essere molto deluso. Ha dichiarato:

“Fino all’ultimo non mi aspettavo un epilogo del genere. Fa ancora male perché è stato qualcosa di inaspettato“.

Andrea non si aspettava di non essere la scelta, per cui è rimasto molto deluso da Nicole.