Uomini e Donne, Lucia Scherillo delusa da Tina Cipollari: lo sfogo della nuova dama napolenata.

Lucia Scherillo, dama del trono Over di Uomini e Donne, ha ammesso di essere molto delusa da Tina Cipollari. A suo dire, l’opinionista la prende in giro senza motivo, facendola rimanere male. In un primo momento ha sofferto per le sue parole, ma dopo qualche settimana si è abituata.

Uomini e Donne: Lucia delusa da Tina Cipollari

Entrata a far parte del parterre di Uomini e Donne da poco, Lucia Scherillo è una donna ultra settantenne originaria di Napoli. Nonostante l’età è un fiume in piena ed è subito finita nel mirino di Tina Cipollari. Quest’ultima, in un primo momento, l’ha attaccata per il modo di parlare e il tono di voce, poi l’ha accusata di essere troppo superficiale. Intervistata dal Magazine del programma mariano, Lucia ha ammesso:

“Le parole di Tina mi fanno sorridere ora coma ora, anche all’inizio ci rimanevo male perché non capivo il motivo delle sue prese in giro. Mi ha attaccata perché non volevo un uomo di ottantasei anni ma io ne ho settantadue… So di non portare benissimo la mia età, ma questo dipende anche dalla vita che ho trascorso”.

Lucia, come ha raccontato a Uomini e Donne, è cresciuta in collegio perché aveva tanti fratelli e sua madre non poteva occuparsi di loro.

La vita di Lucia Scherillo

Anche se la sua infanzia non è stata tutta rose e fiori, Lucia ha sposato un uomo che l’ha trattata come una regina. Ha raccontato:

“Sono stata sposata per quarantacinque anni. Mi sono sposata molto giovane, avevo sedici anni e a diciotto ho avuto il mio di cinque figli. Il mio è stato un matrimonio felice, mio marito Carmine mi voleva bene, mi rispettava”.

Dopo la morte del marito, Lucia è stata sola per tanti anni. Poi, con l’arrivo della pandemia ha iniziato a soffrire di solutudine e ha deciso di provare a trovare un compagno a Uomini e Donne.

La scelta di partecipare a Uomini e Donne

La dama del trono Over di Uomini e Donne ha così spiegato la sua scelta di trovare l’amore nel programma:

“Dopo quattordici anni da sola, durante la pandemia ho cominciato a sentirmici veramente. Ho capito che era arrivato il momento di trovare qualcuno, una compagnia, un uomo che mi voglia bene”.

Nonostante le critiche di Tina Cipollari, Lucia non ha nessuna intenzione di lasciare Uomini e Donne. Riuscirà a trovare l’amore? La speranza c’è.