Uomini e Donne, Maria De Filippi svela perche conduce seduta sugli scalini

Maria De Filippi ha confessato perché ha deciso di condurre Uomini e Donne seduta sugli scalini.

Maria De Filippi ha svelato perché è solita condurre Uomini e Donne seduta sui gradini.

Maria De Filippi seduta sugli scalini a Uomini e Donne

Maria De Filippi ha svelato perché il più delle volte ha condotto Uomini e Donne seduta sugli scalini dello studio dello show.

La conduzione della De Filippi seduta sugli scalini è diventato un po’ il suo marchio di fabbrica all’interno del programma, ed è praticamente l’unica conduttrice del piccolo schermo a condurre in quel modo.

La conduttrice ha svelato che la prima volta si sarebbe seduta sugli scalini a fronte della grande stanchezza dovuta alle ripetute ore di registrazione, a Uomini e Donne. A seguire, siccome nessuno avrebbe ribattuto sul suo comportamento, avrebbe deciso di continuare a condurre da seduta: “Gli scalini nascono non per scelta, ma perché, registrando tante puntate ad un certo punto, nella stessa giornata, non ne potevo più e ho deciso di sedermi.

Non c’era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini. Poi ho capito che era comodo farla da lì e sono rimasta sugli scalini. Questa è la verità dello scalino!”, ha confessato la famosa conduttrice tv, che infatti continuerà a condurre il suo famoso dating show seduta sugli scalini.