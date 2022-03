Uomini e Donne, perché Angela e Antonio sono sposati, ma non convivono?

Angela Paone e Antonio Stellacci, due protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e Donne, si sono sposati dopo il programma, ma ancora non vivono insieme

Angela Paone e Antonio Stellacci, due protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne, si sono sposati dopo il programma, ma ancora non vivono insieme: le motivazioni raccontate dai due.

Uomini e Donne, la storia d’amore fra Agela Paone e Antonio Stellacci

Subito dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi, Angela Paone e Antonio Stellacci hanno iniziato a vivere a pieno la loro storia d’amore. Tra i due era ben presto scattata la scintilla, si erano baciati alla seconda uscita e hanno preferito uscire dal programma per continuare la vita insieme fuori dalle telecamere. Poco tempo dopo esce, infatti, la notizia che Angela e Antonio si sono sposati. La convivenza però sembra ancora lontana: i due al momento non vivono insieme.

Angela e Antonio non vivono ancora insieme

Stellacci ha spiegato le motivazioni per cui non può iniziare la convivenza con Angela: “Ci sono alcune questioni tecniche da risolvere, ma prima dell’estate si farà. Per ora si continua con l’avanti e indietro tra Roma e Ariano Irpino.” Questo perché la casa dove i due hanno scelto di vivere sarebbe ancora occupata da un amico di lei.