Uomini e Donne: perché non va in onda l'8 maggio? E' colpa di Amici.

Lunedì 8 maggio Uomini e Donne non va in onda. Al posto del programma di Maria De Filippi andrà in scena un altro format firmato da Fascino, casa di produzione della conduttrice.

Brutta notizia per i fan di Uomini e Donne: lunedì 8 maggio 2023 non va in onda. Il programma di Maria De Filippi, dopo gli stop legati ai ponti del 25 aprile e dell’1 maggio, si ferma ancora una volta. Stando ad alcune indiscrezioni, la causa è da rintracciare nei casi di Covid scoppiati nella casetta di Amici.

Uomini e Donne non va in onda: è colpa di Amici

Il Covid ad Amici ha costretto Maria De Filippi a stravolgere le registrazioni dei suoi programmi. Il talent, invece che essere registrato lo scorso giovedì, è stato confezionato sabato mattina, giornata generalmente riservata a Uomini e Donne. Di conseguenza, U&D non può andare in onda lunedì 8 maggio perché non ci sono puntate da mostrare ai telespettatori.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne?

Lunedì 8 aprile 2023, al posto di Uomini e Donne andrà in onda uno speciale di Amici. Al momento, non è chiaro cosa mostrerà la puntata straordinaria del talent. Molto probabilmente, in vista della finale, verrà ripercorsa l’avventura dei quattro finalisti.