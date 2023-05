Uomini e Donne chiuderà anticipatamente: il motivo della scelta

L’attuale stagione di Uomini Donne terminerà in netto anticipo rispetto al passato. Il fortunato dating show, come sempre campione di ascolti televisivi, si concluderà la settimana prossima. É stato TvBlog a dare l’indiscrezione nelle ultime ore. L’ultima messa in onda sarebbe prevista per la prossima settimana prima della pausa estiva. Il varietà condotto da Maria De Filippi dovrebbe quindi concludersi con due settimane di anticipo. Un anno molto particolare per la conduttrice Mediaset, segnata dalla perdita del suo amato marito, Maurizio Costanzo. I due sono stati insieme per trent’anni. Nonostante il grave lutto subito, Maria è dovuta tornare al lavoro solo dopo un breve periodo di pausa.

Perché Uomini e Donne chiude in anticipo?

Come ipotizza il portale Isa e Chia, è possibile che la chiusura anticipata di Uomini e Donne sia stata una scelta di Maria per poter dedicare più tempo alla sua famiglia e alla sua vita privata, per qualche mese.

Problemi col Covid

Nelle ultime settimane la De Filippi ha dovuto afrontare anche alcuni problemi col Covid ad Amici. A un passo dalla finale quattro allievi sono risultati positivi: questo imprevisto ha fatto slittare la registrazione che dovrebbe avvenire, salvo ulteriori imprevisti, oggi 6 maggio. Tornando a Uomini e Donne, si ricorda tuttavia come Nicole Santinelli e Luca Daffrè devono ancora scegliere il loro corteggiatore e corteggiatrice, con i quali lasceranno il dating show.