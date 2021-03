Sabina e Claudio hanno svelato come starebbe proseguendo la loro storia dopo la scelta a Uomini e Donne.

Dopo la scelta a Uomini e Donne Sabina Ricci e Claudio Cervoni hanno svelato come starebbe procedendo la loro storia d’amore al di fuori del dating show.

Sabina e Claudio dopo la scelta

Sabina Ricci e Claudio Cervoni hanno lasciato Uomini e Donne tra una cascata di petali rossi e l’approvazione di opinionisti e telespettatori.

A quanto pare l’affiatamento dimostrato tra i due all’interno del programma starebbe procedendo anche al di fuori di esso, e Sabina ha rivelato di aver già conosciuto i familiari di Claudio, con cui sarebbe più felice che mai.

“Per ora mi piace da impazzire”, ha dichiarato l’ex dama del dating show, che vedrebbe in Claudio la persona giusta per lei. A sua volta anche l’ex cavaliere sembra felice di aver trovato in Sabina la sua dolce metà: finora si tratterebbe per lui della prima storia importante dopo la fine del suo matrimonio, e infatti avrebbe già organizzato le presentazioni in famiglia per rendere ufficiale la sua storia d’amore con la dama.

I due per il momento vivono la loro storia d’amore “a distanza” ma Claudio ha chiesto a Sabina di seguirlo in vista di un suo nuovo progetto lavorativo. Presto i due andranno a convivere? Per il momento entrambi hanno ammesso che doversi separare sarà uno “stravolgimento della loro quotidianità”, visto che finora sarebbero rimasti sempre insieme. In tanti non vedono l’ora di sapere se ci saranno ulteriori sviluppi per la coppia, che a quanto pare è riuscita a trovare la propria serenità all’interno del dating show di Maria De Filippi.