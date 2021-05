Uomini e Donne, Samantha e Alessio: “Pensavo fosse più facile”

Samantha e Alessio sono usciti insieme da Uomini e Donne. La coppia ha rilasciato un'intervista in cui si è parlato anche di Bohdan.

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola sono usciti insieme da Uomini e Donne. La tronista ha scelto lui e ora stanno vivendo al di fuori della trasmissione il loro sentimento. In un’intervista al Magazine hanno svelato come sta andando la loro relazione.

Uomini e Donne, Samantha e Alessio insieme fuori dal programma

La relazione tra Samantha e Alessio sta procedendo bene, e questo si nota anche dai loro profili social. I due si stanno conoscendo nella loro vita quotidiana, lontani dalle telecamere. Hanno raccontato che dopo la scelta non c’è stato neppure un momento di imbarazzo, ma è stato come se stessero insieme da sempre. Nell’intervista al Magazine di Uomini e Donne hanno parlato di loro, della loro esperienza nel programma e anche di Bohdan, l’altro corteggiatore.

Alessio ha spiegato di aver capito che il suo sarebbe stato un sì quando ha visto la reazione di Samantha nel momento che non si è presentato in esterna. Ha spiegato che vederla stare male è stata “come una pugnalata” e per questo ha cercato subito di farle capire che le avrebbe detto si.

Per il momento i due non pensano alla convivenza, perché hanno bisogno di tempo per fare delle scelte importanti.

Anche le presentazioni in famiglia, per il momento, sono avvenute solo tramite videochiamate. “In questo momento è giusto prima conoscerci a fondo e poi con calma arriverà il resto. Sono convinto che la nostra storia durerà e quindi possiamo anche andare con calma e non bruciare i momenti” hanno spiegato.

Uomini e Donne, Samantha e Alessio parlano di Bohdan

Samantha ha parlato della sua decisione di dire a Bohdan che non era la sua scelta facendo rimanere in studio anche Alessio. “Non è stata una decisione sadica” ha spiegato Samantha, che ha voluto comportarsi in questo modo perché seconndo lei nei momenti difficili la coppia deve essere unita. La sua decisione è stata molto criticata. Voleva che Alessio capisse che la sua scelta era stata fatta con consapevolezza. Lo scopo della tronista era quello di far capire ad Alessio che non l’aveva scelto solo perché Bohdan aveva detto che sarebbe andato via.

I due hanno parlato anche dei loro pregi e difetti. Samantha ha fatto notare che pensava che Alessio fosse più affettuoso e tra i suoi difetti ha inserito la sua alimentazione e la mancanza di aiuto nelle faccende domestiche. Alessio ha spiegato che in realtà è molto affettuoso e che lei è molto dolce, anche se l’ha definita “logorroica e ipocondriaca“. In questo momento hanno deciso di dividersi i loro spazi, per cui si dedicano alla relazione ma anche ai loro amici.

Uomini e Donne, Samantha e Alessio: vita di coppia

“Pensavo fosse più facile” ha dichiarato Samantha quando le è stato chiesto se ha già imparato a pensare per due. La ragazza è single da ben nove anni e si è abituata a pensare solo a se stessa, ma sicuramente Alessio riuscirà ad aiutarla sotto questo aspetto. I due non si sono ancora detti “ti amo” e Samantha ha dichiarato che non sa se avrà il coraggio di dirglielo. Una sera, però, Alessio ha confessato di essere innamorato di lei. Durante l’estate andranno a trovare Giacomo Czerny e poi trascorreranno il tempo a Sapri, così Alessio conoscerà i luoghi dove è cresciuta Samanta.