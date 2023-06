Storia d’amore al capolinea nel trono Over di Uomini e Donne. Silvia Zanin e Sabino si sono lasciati: la dama si è lasciata andare ad un lungo sfogo social, rivelando che il cavaliere l’ha soltanto usata.

Silvia Zanin e Sabino hanno lasciato il trono Over di Uomini e Donne lo scorso aprile. I due sembravano parecchio innamorati, ma la relazione è durata un battito di ciglia. Ad annunciare la rottura è stata l’ex dama, con una diretta Instagram. Stando alla sua versione dei fatti, il cavaliere l’ha soltanto utilizzata.

La Zanin a dichiarato:

“Ho scelto lui perché sono una persona che vive di emozioni e sensazioni, non sempre però le sensazioni sono quelle giuste. Come diceva Costanzo, gli stupidi non cambiano. Perciò io do sempre una seconda possibilità alle persone. Lui ha saputo vendersi molto bene, se avesse partecipato a un Golden Globe, avrebbe vinto come miglior attore protagonista. Da Oscar. Avrebbe vinto l’Oscar. E io non l’ho capito perché, come tante, ci ho voluto credere”.