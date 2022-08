Uomini e Donne, svelate le prime due troniste: sono Lavinia e Federica

Le due nuove troniste di Uomini e Donne si chiamano Lavinia e Federica: su Witty Tv sono disponibili i video di presentazione delle due donne.

CONTENUTO

Il dating show Uomini e Donne è pronto a ripartire e ha svelato l’identità delle prime due protagoniste del programma: si tratta di Lavinia e di Federica

Uomini e Donne, svelate le prime due troniste: chi è Lavinia?

Sono cominciate nella giornata di martedì 30 agosto le registrazioni della nuova stagione 2022/2023 ei Uomini e Donne.

In occasione della ripresa delle registrazioni, è stata svelata l’identità delle prime due troniste del dating show. si tratta, in particolare, di Lavinia e dell’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, Federica.

Sul sito Witty Tv, sono stati quindi postati i video di presentazione delle due ragazze. Per quanto riguarda Lavinia, la ragazza di presenta spiegato:

Ho 26 anni, sono nata a Roma. Studio Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Mi mancano sei esami alla laurea.

Ora sto preparando gli esami di Spagnolo e Organizzazione e Contabilità dell’Amministrazione dei Servizi Pubblici. Speriamo vadano bene.

Vivo qui con la mia famiglia. Mio papà è un avvocato, mia mamma è un’imprenditrice e mia sorella una ingegnera. Con mia madre siamo legatissime, siamo una cosa sola e le assomiglio tanto. Con mia sorella ci vogliamo bene anche se litighiamo spesso. Papà è giovanile e all’antica. I miei genitori non ci hanno mai fatto mancare nulla e ci hanno un po’ viziate. Sono grata a loro perché hanno tenuto sempre alla nostra educazione.

La ragazza, poi, ha spiegato di aver sofferto molto in amore ma di dedicarsi totalmente a una persona se si instaura un legame speciale:

Mi basta poco per capire se un uomo può piacermi o meno. Ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta. Un uomo per conquistarmi deve essere paziente e tenace. Non deve farmi annoiare perché tendo a stancarmi facilmente Mi piacciono i sportivi, ma non faccio spesso il primo passo. Sono all’antica, l’uomo deve fare l’uomo. Voglio viere qualcosa di bello e provare emozioni forti. Prometto che sarà me stessa e ci metterò il cuore.

Chi è Federica

Per quanto riguarda Federica, invece, la seconda tronista ha ammesso di essere istintiva e pressante, spiegando:

Ho 28 anni, sono una mamma di un bellissimo bambino di due anni e mezzo. Sono single da tre anni. Caratterialmente mi conoscete già. Dicono che sono antipatica, è vero. Perché il giudizio degli altri non mi tocca. Se mi inca**o divento una iena. Di base sono una buona, che non vuol dire essere fessa, ma se sento lealtà do tutta me stessa.

E ha aggiunto: