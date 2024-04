Teresanna Pugliese è già diventata mamma nel 2015 di Francesco, avuto dal marito Giovanni Gentile, ma in queste ore ha rivelato lo splendido annuncio.

Teresanna Pugliese mamma dopo Uomini e Donne

Dopo l’esperienza nel dating show di Canale 5 e la partecipazione al Grande Fratello Vip, la donna ha deciso di allontanarsi dai riflettori per dedicarsi alla sua vita privata, con suo marito, non conosciuto in tv.

Il video dell’annuncio del secondo figlio di Teresanna Pugliese

L’annuncio più bello è arrivato sui social network nelle scorse ore. Con un video su Instagram, Teresanna Pugliese ha rivelato di espettare un secondo figlio, dopo la nascita di Francesco nel 2015.

Al fianco della donna il marito e il primogenito Francesco, che ha 9 anni. Quest’ultimo ha letto una lettera, scritta dalla mamma e dal papà, nel quale gli hanno rivelato lo splendido arrivo di un fratello o di una sorella.

Il post dell’annuncio su Instagram

Nella didascalia che accompagna il post, ha scritto:

«C’è un tempo personale per tutti, non esistono scadenze prescritte, ma eventi che scriveranno la storia della nostra vita. C’è molto da raccontare, e ve lo racconterò! Per ora posso solo dire che il mio silenzio di questi mesi aveva una voce speciale».

Inoltre, Teresanna Pugliese, nelle storie ha raccontato brevemente quanto accaduto in questa gravidanza: