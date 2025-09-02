Uomini e Donne: un terzo tronista ancora ignoto infiamma rumors e attesa tra i fan. Le ultime novità.

L’attesa cresce tra i fan di Uomini e Donne: chi sarà il misterioso terzo tronista della nuova stagione? Tra voci, rumors e indiscrezioni che circolano sui social, il pubblico non perde occasione per ipotizzare nomi e possibili sorprese.

Le anticipazioni di Uomini e Donne: colpi di scena

Le anticipazioni della registrazione del 2 settembre 2025, riportate da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che l’attenzione non riguarda solo il trono classico: anche il Trono Over promette emozioni e sorprese.

Gemma Galgani, ad esempio, è stata protagonista di un bacio con il cavaliere Mario, che però ha scelto di uscire con un’altra dama, creando tensione e discussione. Anche Alessio Pili Stella ha catturato l’attenzione durante l’esterna con Francesca, culminata con un bacio, e poi per un acceso confronto con Rosanna Siino a causa di Giuseppe Molonia.

Il momento più clamoroso della registrazione è arrivato con Sebastiano Mignosa, che ha svelato l’intimità avuta con Cinzia Paolini durante l’estate. La dama non aveva informato la redazione, finendo nel mirino degli opinionisti, con Tina Cipollari in prima linea nelle critiche.

Uomini e Donne, occhi puntati sul terzo tronista: rumors e indiscrezioni sul nome

Il programma di Maria De Filippi introduce le prime novità del trono classico: Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Flavio, 24 anni, toscano di Figline Valdarno, arriva con l’esperienza da tentatore a Temptation Island 2025, dove ha conquistato pubblico e fidanzate per fascino e sensibilità. Ex portiere nelle giovanili dell’Arezzo e nella nazionale Under‑17 di Lega Pro, si definisce “tranquillo, razionale ed equilibrato”. Sul trono femminile debutta Cristiana, 22 anni, palermitana e speaker radiofonica, energica e orgogliosa delle sue radici siciliane.

Tuttavia, la vera sorpresa potrebbe arrivare da un terzo trono ancora vuoto, che alimenta rumors tra i fan. Tra i nomi più chiacchierati ci sono Sarah Esposito, Marco Raffaelli e Rosario Guglielmi, ma non si esclude l’ingresso di un volto nuovo pronto a stupire.