Uomini e Donne, Tina Cipollari rischia un provvedimento: caos in studio

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha avuto un duro scontro con il cavaliere Elio. La situazione è degenerata e adesso l’opinionista rischia un provvedimento.

Uomini e Donne: Tina Cipollari rischia un provvedimento

Caos a Uomini e Donne per un parola di troppo pronunciata dal cavaliere Elio nei confronti di Tina Cipollari. L’opinionista ha perso le staffe quando l’uomo l’ha chiamata “bella” e, di tutta risposta, l’ha riempito di brutte parole. A nulla è valso l’intervento di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: scoppia la lite tra Tina ed Elio

“Io anche nella scorsa puntata ho ricevuto parole pesanti e offensive nei miei confronti e questo mi ha fatto riflettere“, ha dichiarato Elio prima della lite. Tina ha immediatamente replicato: “E basta devi smetterla di fare così“. E’ a questo punto che il cavaliere ha pronunciato “Ah bella” e a Uomini e Donne si è scatenato l’inferno.

Uomini e Donne: Elio minaccia di denunciare Tina

Davanti alle brutte parole di Tina, Elio ha espresso la volontà di denunciare l’opinionista. Ha dichiarato:

“Non permetto a nessuno di parlarmi così e prenderò con la signora Tina i giusti provvedimenti. La legge vieta di offendere le persone. (…) La signora Tina avrà preso la terza elementare?”.

Maria De Filippi, per evitare la denuncia, ha provato a riportare la calma, ma non sembra esserci riuscita. Elio trascinerà Tina in tribunale? Staremo a vedere.