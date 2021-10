Durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha smascherato Gemma Galgani rivelando per quale motivo non riesca a trovare l’amore.

Le recenti anticipazioni di Uomini e Donne hanno rivelato importanti retroscena nel corso delle registrazioni effettuate negli ultimi giorni. In particolare, Tina Cipollari è riuscita a smascherare Gemma Galgani rispetto alle sue intenzioni sul noto dating show.

Uomini e Donne, Tina Cipollari smaschera Gemma Galgani: “Ecco perché sei nello show…”

In considerazione delle ultime puntate trasmesse di Uomini e Donne, Gemma Galgani aveva annunciato di aver iniziato una splendida e travolgente frequentazione con Costabile. Gli incontri tra i due stavano proseguendo in modo idilliaco tra baci, abbracci ed effusioni romantiche: la storica dama e l’elegante cavaliere, quindi, sembravano essere venuti al mondo soltanto per trovarsi e stare insieme.

L’idillio, tuttavia, sembra essersi bruscamente interrotto in occasione dell’ultima registrazione del dating show durante la quale Gemma e Costabile hanno avuto un duro confronto.

Uomini e Donne, il confronto tra Gemma e Costabile

Nel corso dell’ultima registrazione, Gemma Galgani ha ammesso di non riuscire più a avvertire il particolare feeling che sembrava la legasse al cavaliere e ha anche dichiarato di non sentire più Costabile vicino come all’inizio della loro frequentazione.

Sentendosi accusare di essere stato distante e distaccato, l’uomo ha ribattuto sottolineando di aver contattato la dama più volte e di averle anche proposto di trascorrere un weekend insieme.

A quanto pare, sembra sia proprio la Galgani a non voler “portare a un livello successivo” la frequentazione con il cavaliere, optando per un netto distacco.

Uomini e Donne, la rivelazione di Tina Cipollari su Gemma Galgani

In merito alla decisione di Gemma Galgani, è intervenuta l’opinionista Tina Cipollari che ha ribadito la sua teoria secondo la quale la dama si appiglierebbe sempre a “scuse banali” o a dettagli insignificanti pur di mettere un freno alle sue frequentazioni.

Quanto avvenuto con Costabile, secondo la Cipollari, si inserirebbe esattamente nel consueto schema messo in atto da anni dalla Galgani.

L’opinionista, inoltre, ha ribadito che l’unico interesse della dama consiste nel rimanere nel programma per continuare ad avere visibilità. Per Tina, di conseguenza, Gemma non starebbe cercando l’amore ma soltanto notorietà.