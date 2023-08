Un’altra coppia di Uomini e Donne è arrivata al capolinea. Stiamo parlando di Veronica Rimondi e Matteo Farnea. Ad annunciare la rottura è stata l’ex tronista, che ha candidamente ammesso di essere stata mollata senza motivo.

Uomini e Donne: Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sono lasciati

Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sono lasciati. Con una serie di Instagram Stories, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato che la relazione è arrivata al capolinea. A distanza di un anno dalla scelta, l’ex corteggiatore ha deciso di mollarla senza troppe spiegazioni. Veronica ha esordito:

“Mi trovo costretta a chiarire una volta per tutte quello che è successo perché la vostra curiosità mi fa male per tutta la situazione che ho vissuto e che sto vivendo. Ho detto adesso basta, la chiarisco così non mi vengono più mandati una quantità esagerata di messaggi tutti i giorni. Chiarisco una volta per tutte che io e Matteo non stiamo più insieme.

Perché Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sono lasciati?

La Rimondi ha proseguito:

“Non è minimamente una cosa che mi aspettavo. Non è minimamente una cosa voluta da me. Soprattutto non è una cosa di cui conosco le ragioni. Quindi non posso neanche darvi spiegazioni perché in realtà non so darle neanche a me stessa. Ovviamente, da essere pensante e da donna, faccio dei ragionamenti. Faccio uno più uno, metto insieme qualche puntino e diciamo che a delle conclusioni posso arrivarci. (…) Con tutta la sincerità del mondo, vi dico che le ragioni che mi sono state date, che sono praticamente inesistenti, non sono a parer mio minimamente sufficienti per poter chiudere una storia che, almeno da parte mia, era non importante, ma di più. Era un amore e un sentimento, a questo punto unidirezionale, in cui io credevo al 200%, su cui avrei messo la mano sul fuoco e da cui non mi sarei mai aspettata una delusione tale”.

Matteo ha lasciato Veronica senza spiegazioni

Stando alla versione di Veronica, Matteo l’ha lasciata senza darle troppe spiegazioni. La Rimondi ha concluso: