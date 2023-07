La nuova edizione di Uomini e Donne potrebbe contenere una grande novità. Secondo alcune indiscrezioni, Maria De Filippi sta pensando di inserire uno spazio dedicato agli animali.

Uomini e Donne: arriva uno spazio dedicato agli animali

La stagione 2023/2024 di Uomini e Donne dovrebbe aprire i battenti lunedì 11 settembre. Oltre al trono Over e Classico, i fan di Maria De Filippi potrebbero assistere ad una grande novità. La conduttrice e il suo staff starebbero pensando di inserire nel programma uno spazio dedicato agli animali.

Uomini e Donne: l’indiscrezione sugli animali

A lanciare l’indiscrezione sull’arrivo dello spazio dedicato agli animali a Uomini e Donne è stato Amedeo Venza. L’esperto di gossip ha dichiarato:

“Dovrebbe partire l’11 settembre la nuova edizione di Uomini e Donne e tra le novità anche una rubrica dedicata agli animali”.

Al momento, non ci sono altri dettagli. Sia la De Filippi che il suo braccio destro Raffaella Mennoia amano gli animali, per cui possiamo immaginare che lo spazio possa essere dedicato alle adozioni dei pelosi abbandonati in canile.

Uomini e Donne 2023/2024: le novità

Oltre all’arrivo della rubrica dedicata agli animali, non ci dovrebbero essere altre novità a Uomini e Donne 2023/2024. Probabilmente, il programma tornerà ad essere diviso in trono Classico e Over, ma non ci sono conferme in merito.