Uomo di 89 anni trovato morto nel garage di casa a Palermo

Trovato morto nel garage di casa a Palermo, la tragica fine di un uomo di 89 anni.

Un uomo di 89 anni è stato trovato morto nel garage di casa sua, in via Marconi a Partinico, nella provincia di Palermo. Francesco Lauriano, questo il nome della vittima, giaceva a terra in una pozza di sangue vicino alla sua Fiat Punto con una evidente ferita al collo di arma da taglio.

A scoprirlo alcuni passanti che avevano notato il corpo dell’uomo uscire in parte dal garage. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, che però al loro arrivo hanno potuto soltanto confermare il decesso dell’uomo.

La vittima, che viveva in quella casa con sua moglie, è stata dunque trasporta in obitorio dove ora verranno effettuati tutti i test necessari a valutare cosa sia accaduto nel garage.

I carabinieri della compagnia di Partinico indagano per omicidio e al loro arrivo sul luogo del delitto hanno provveduto a transennare l’intera arteria nei pressi della piazzetta del Progresso.

La speranza è che dai rilievi effettuati si possa arrivare a comprendere le reali motivazioni della morte dell’uomo.