Uomo travestito da ninja ferisce due poliziotte con una spada in Francia

A Cherbourg, in Francia, un uomo travestito da ninja ha aggredito e ferito due poliziotte con una spada affilata: è stato in seguito fermato.

A Cherbourg-Octeville, nel nord-ovest della Francia, un uomo travestito da ninja ha aggredito le forze dell’ordine con una spada ferendo due polizie con l’arma da taglio. Al momento non sarebbe chiara la matrice di questo atteggiamento, così come nulla si è appreso in merito alla generalità dell’aggresore.

Stando a quanto riferito da AdnKronos, la polizia sarebbe giunta sul luogo dell’aggressione a seguito di una segnalazione per il furto di un’auto. È ipotizzabie pensare dunque che alla base del ferimento delle due poliziotte con la spada ci sia stata la volontà dell’aggressore di sfuggire all’arresto.

L’uomo travestito da ninja è stato fermato poco dopo dalle forze dell’ordine, non con poche problematiche.

È stato infatti a suo volta ferito da alcuni colpi di pistola ed è per questo stato portato in ospedale in gravi condizioni con l’elicottero.

La vicenda ha naturalmente scossa la Francia intera con il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, che su Twitter ha mostrato solidietà alle poliziette ferite e dato il proprio sostegno alla polizia nazionale.