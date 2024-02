L’apparente confusione è avvenuta durante un evento della campagna elettorale a Las Vegas, durante il quale Biden ha raccontato di una riunione del G7, a cui ha partecipato dopo essere stato eletto.

Biden confonde Macron con Mitterrand

Il presidente americano ha dichiarato: “Subito dopo la mia elezione sono andato a quello che chiamano meeting del G7 con tutti i leader della Nato. Ero nel sud dell’Inghilterra, mi sono seduto e ho detto ‘L’America è tornata’. E Mitterand della Germania, volevo dire della Francia, mi ha guardato e ha detto ‘Dimmi, cosa, perché, per quanto tempo sei tornato?“. Come riportato da diversi quotidiani Joe Biden aveva riferito la medesima storia nel 2022, commettendo lo stesso errore.

I dubbi sulla presidenza

Dall’inizio della sua presidenza l’inquilino della Casa Bianca ha dovuto affrontare continui attacchi sulla sua età e sulla sua capacità di portare a termine un secondo mandato. Molti dei suoi avversari politici hanno sfruttato le sue gaffe per alimentare ulteriormente le loro argomentazioni sul fatto che sia troppo vecchio o inadatto a sedere nuovamente nello Studio Ovale. A 81 anni, Biden è il più anziano presidente degli Stati Uniti in carica. Se venisse rieletto a novembre, avrebbe 87 anni alla fine del suo secondo mandato.

La gaffe di Trump

Il leader democratico ha proseguito il suo intervento criticando il rivale repubblicano Donald Trump e i suoi recenti commenti sugli gli effetti dell’immigrazione negli Stati Uniti. Le sviste tuttavia non hanno risparmiato neanche il miliardario, che il mese scorso è sembrato confondere la sua principale sfidante Nikki Haley con l’ex presidente della Camera Nancy Pelosi, mentre parlava dei disordini del 6 gennaio in Campidoglio. In quell’occasione il presidente non ha perso tempo e ha schernito l’avversario su X, scrivendo “Non sono d’accordo con Nikki Haley su tutto, ma su questo siamo d’accordo: non è Nancy Pelosi“.