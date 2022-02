USA, giovane di 12 anni vittima di bullismo si è tolto la vita. La madre: “Non sono riuscita a salvarlo”

Una drammatica storia arriva dallo Utah. Un giovane di 12 anni vittima di un bullo si è suicidato. La madre: "Stava combattendo una battaglia".

Una storia molto drammatica arriva dagli Stati Uniti. Drayke Hardman, una giovane di soli 12 anni da tempo vittima di bullismo si è tolto la vita. Da quanto si apprende che, Drayke fosse preso di mira da un bullo era noto a tutti.

Nonostante ciò nessuno, nemmeno la sua famiglia è riuscito ad aiutare il giovane evitando un triste destino che si è rivelato poi fatale.

Giovane di 12 anni vittima di bullismo si toglie la vita: la vicenda

Il giorno in cui Drakye ha deciso di compiere il gesto estremo non era un giorno come gli altri. Il 12enne amava giocare a basket, tanto da non saltare mai un allenamento. Invece nelle drammatiche ore che precedevano la morte, il giovane scelse di non andare.

A trovarlo ormai in condizioni gravissime è stata la sorella. Gli sforzi del personale medico sono stati tuttavia vani: il suo cuore ha smesso di battere per sempre in ospedale.

Il dolore della madre

Nel frattempo la madre in un post sui social ha affidato le parole di dolore per la perdita del figlio: “Questo è il risultato del bullismo. Il mio bel bambino stava combattendo una battaglia nella quale neanche io avei potuto salvarlo. […] È reale, è silenzioso e non c’è assolutamente nulla che si possa fare per superare questo profondo dolore”.

Sulla vicenda si è espressa anche Wanda Nara che su Instagram ha invece scritto: “Questa storia fa male alla mia anima.

Sono convinta che il bullismo provenga dagli adulti, i bambini copiano e assorbono ciò che sono gli adulti. I bambini non sanno di questo o del male. Abbiamo l’obbligo assoluto di far crescere figli che sappiano rispettare, e capire che siamo tutti diversi e speciali, ma soprattutto amare gli altri. Purtroppo sono intossicati dal cattivo esempio e dalla poca educazione ricevuta alla CASA. Noi genitori dobbiamo educare e lavorare al rispetto in casa”.