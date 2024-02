Incendi in Usa, gravi danni in Texas

Incendi Usa, situazione in Texas

Sono momenti difficili in Texas, uno degli stati degli USA. Proprio qui si sono verificati degli incendi terribili con delle conseguenze a dir poco devastanti. In queste ore si stanno facendo i primi bilanci, le prime conte dei danni. L’incendio è stato definito come il secondo più grande in tutta la storia del Texas. Il primo fu l’East Amarillo Complex Fire del 2006. In quel caso si bruciarono 367 mila ettari di terreni.

Ma cerchiamo di capire meglio qual è la situazione nel famoso stato d’America.

Importante incendio in Texas

L’incendio è stato rinominato come Smokehouse Creek Fire. Molte sono le zone del Texas interessate dai fuochi. Il Panhandle quella più colpita. A nord est di Amarillo ben 344 mila ettari di bosco sono stati bruciati. L’incendio ha però continuato ad estendersi, arrivando persino fino al confine con L’Oklahoma, nella zona est.

I danni in Texas

Come immaginerete dai dati sopraelencati, riportati su La Stampa, la situazione in Texas è realmente drammatica. Oltre a pascoli, boschi e terreni, le fiamme hanno infatti invaso anche le cittadine abitate. A Sinnett, per esempio, interi quartieri sono stati resi al suolo e i cittadini hanno perso le loro case.