Tu vuò fà l’americano. La Federal Aviation Administration americana approva la certificazione per testare il prototipo che la startup californiana Alef Automotive descrive come un’«auto volante».

Un prodotto senza precedenti

Si tratta del primo veicolo integralmente elettrico in grado di volare oltre che di viaggiare su strada che riceve l’approvazione del governo degli Usa. Stando a quanto si apprende dalla Cnn, la startup afferma in prima persona che il suo prototipo, denominato Modello A, è il «primo veicolo volante guidabile su strade pubbliche e in grado di parcheggiare come una normale auto» con capacità di decollo e atterraggio.

Modello A, qualche anteprima

Secondo le intenzioni dei creatori, l’auto volante Modello A sarà in grado di trasportare una o due persone e avrà un’autonomia stradale di 320 km e un’autonomia di volo di 177 km. Alef Automotive prevede di vendere il veicolo a un prezzo di trecentomila dollari e di effettuare la prima consegna entro la fine del 2025. La Federal Aviation Administration americana conferma di aver rilasciato alla startup un certificato di aeronavigabilità di natura speciale, che consente di usare il veicolo per scopi limitati tra cui esposizione, ricerca e sviluppo. Nell’attesa che la novità diventi un’ordinaria straordinarietà, gli Usa si godono l’ennesimo successo a cinquanta stelle.