Vaccini Covid in Campania, De Luca: “Siamo come la Svezia o la Svizzera”

"La campagna di vaccinazione va avanti eccellentemente, ci sono ritardi ma sono minimi", dice il presidente della regione Campania.

Nella sua consuenta diretta del venerdì su Facebook, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, parla dell’andamento delle vaccinazioni e afferma che nella campagna vaccinale ci sono dei ritardi, ma sono minimi. Tuttavia: “Sembra di essere in Svizzera o in Svezia per la qualità del servizio».

La definisce così la campagna vaccinale anti-Covid-19 in Campania. “Abbiamo una qualità altissima del servizio sanitario campano altrimenti avremmo le terapie intensive piene“, aggiunge poi.

In verità c’è da dire che proprio negli ultimi giorni alla Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta si sono registrate alcune proteste ed in aggiunta lunghisse file di attese.

Tuttavia, De Luca riconosce alla Campania un pregio importante: la trasperanza, affermando che:

“Siamo i più trasparenti. Il nostro sito e la nostra app cellulare sono i più frequentati e scaricati“.

​Attualmente in Campania sono stati vaccinati complessivamente ricevendo la prima dose 1.447.323 cittadini e di questi 552.957 hanno ricevuto anche la seconda.

In totale al momento sono state fatte 2.000.280 somministrazioni.

“Possiamo vantare il risultato migliore d’Italia per quanto riguarda le vaccinazioni agli ultra ottantenni nonostante, come sapete, il fatto che abbiamo ricevuto 200mila dosi di vaccino in meno. Abbiamo raggiunto con la prima vaccinazione il 100% degli ultra 80enni, il 90% degli ultra 70enni, l’80% degli ultra 80enne non deambulanti. Abbiamo prodotto uno sforzo enorme per mettere in sicurezza le categorie fragili e le persone anziane”.

Vaccini Covid, la campagna vaccinale in Campania per il turismo

“Procederemo ad immunizzare tutti i territori che accolgono turismo in priorità assoluta Costiera Sorrentina, costiera Amalfitana, Cilento, zona Flegrea, Domizia. Entro luglio immunizzeremo la città di Napoli. Mentre vi sto parlando abbiamo 194 vaccini in meno rispetto a quanti ne dovremmo avere. Entro aprile ci avevano promesso di recuperare i vaccini anticipati nei mesi scorsi alle regioni che nei mesi scorsi avevano ricevuti di più perché con più popolazione anziana. Oggi il commissario Figliuolo dice che colmerà questo gap, se lo faranno avranno fatto la metà del loro dovere. Nella regione con la più alta densità abitativa d’Italia hanno fatto un danno enorme. Vedremo cosa accadrà nei mesi di maggio e giugno».

De Luca si è anche espresso circa il vaccino russo, Sputnik, sottolineando come in un primo momento si fosse pensato a questo vaccino poichè Lancet aveva certificato un’alta copertura contro il covid: