Vaccino Covid, Figliuolo: dal 20 settembre partono le somministrazioni della terza dose per i fragili

In vista della stagione autunnale, quando si teme una nuova risalita dei contagi, dal prossimo 20 settembre cominceranno le somministrazioni della terza dose di vaccino anti-Covid, almeno per i soggetti più fragili. A confermarlo è il generale Figliuolo.

Anche in Italia c’è la data per la terza dose di vaccino anti-Covid. Da mesi il tema è ampiamente dibattuto, dividendo dall’inizio dell’estate l’opinione pubblica e persino la comunità scientifica.

Dopo il via libera dell’Aifa, che ha indicato le categorie scelte per i primi richiami, in una riunione tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il Commissario per l’Emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, è stata scelta la data di inizio della campagna vaccinale per la terza dose.

Il via scatterà lunedì 20 settembre 2021.

La terza dose, infatti, sarà inizialmente somministrata ai soggetti immunodepressi.

In seguito al parere positivo di Cts e Aifa, il Ministero della Salute ha avviato un confronto con i tecnici delle Regioni per definire il target che per primo potrà ricevere la terza dose.

A comunicarlo in una nota è la struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo. Nel documento si legge: “Saranno aggiornati i sistemi informatici per l’avvio delle somministrazioni su tutto il territorio nazionale”