Vaccino Covid in Lombardia agli over 50, via libera alle prenotazioni dal 10 maggio

Lunedì 10 maggio aprono le prenotazioni dei vaccini anti Covid per gli over 50 della Lombardia: le modalità per registrarsi.

A partire da lunedì 10 maggio gli over 50 della Lombardia potranno prenotare il vaccino anti Covid: si tratta di una platea composta da quasi 1,6 milioni di cittadini per cui le somministrazioni dovrebbero partire dai primi giorni di giugno.

Vaccino in Lombardia per gli over 50

Originariamente le prenotazioni erano previste a partire dal 15 maggio, ma l’accelerazione della campagna vaccinale ha consentito di anticipare la possibilità di prenotarsi per ricevere l’antidoto. Dopo il record di 115 mila somministrazioni al giorno, il ritmo della Regione si è però adeguato a quello stabilito dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo.

Vaccino in Lombardia per gli over 50: l’annuncio di Fontana

Queste infatti le parole di Attilio Fontana sulle iniezioni quotidiane dopo aver dato la notizia dell’apertura delle prenotazioni per la fascia 50-59: “Purtroppo non riusciamo a mantenere le 100 mila dosi al giorno, al momento ne facciamo 85 mila. Il target è stato abbassato dal generale Figliuolo ma la Lombardia è l’unica assieme ad altre due regioni a mantenerlo e ad averlo superato“.

Si è inoltre espresso sull’allungamento a 42 giorni del tempo che intercorre tra la prima e la seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna spiegando che per chi ha già prenotato la somministrazione non cambierà nulla.

“Per gli altri valuteranno i centri vaccinali se allungare i termini“, ha aggiunto.

Vaccino in Lombardia per gli over 50: come prenotare

Sono diverse le modalità che i cittadini hanno a disposizione per prenotarsi. La prima è online, sul sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Basterà seguire la procedura guidata inserendo il numero della Tessera Sanitaria, il proprio codice fiscale, provincia, comune e CAP di residenza, il numero di cellulare su cui si vuole ricevere la conferma con i dati della prenotazione e la data di nascita. Il sistema mostrerà data, orario e indirizzo dei centri vaccinali disponibili per effettuare la vaccinazione e sarà possibile selezionare quello preferito. Si riceverà poi un codice tramite SMS da inserire nell’apposito spazio per poi confermare tutto e visualizzare i dettagli della prenotazione.

Gli over 50 potranno prenotare il vaccino anche telefonicamente contattando il numero verde gratuito 800.894.545, recandosi ad uno sportello Postamat Poste Italiane oppure tramite portalettere. In tutti i casi è necessario avere con sé una Tessera Sanitaria in corso di validità e il cellulare.