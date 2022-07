Dramma improvviso a Vaiano, in provincia di Prato, dove una ragazzina si sente male mentre era in camera sua e muore poco dopo a soli 14 anni

Dolore immenso e sconcerto a Vaiano, dove V.L., una ragazzina si sente male e muore a soli 14 anni. La tragedia si è consumata in Toscana, in località Borgonuovo, dove la vittima ha accusato il malore fatale intorno alle 19 mentre era con un’amica.

Stando a quanto riferito dall’amica dalla vittima la 14enne è salita in camera sua e lei, non vedendola scendere, l’ha raggiunta e trovata a terra esanime.

Ragazzina di 14 anni si sente male e muore

La ragazzina ha chiamato i soccorsi e il 118 che ha inviato un’ambulanza della Misericordia di Vaiano col medico a bordo il quale ha allertato anche l’elisoccorso. A quel punto sono scattate le manovre di rianimazione e si è deciso un trasporto all’ospedale Santo Stefano di Prato, dove purtroppo la 14enne è spirata.

Il momento più tragico è stato quello nel quale i sanitari hanno dovuto informare i genitori della ragazzina del decesso.

Il verbale del decesso in Procura

Le operazioni di soccorso, come spiga il Tirreno, sono state seguite e coadiuvate anche dai carabinieri della territoriale di Vaiano. Ai militari in servizio in quei momenti concitati e terribili il compito procedurale di stilare la relazione da inviata all’attenzione della competente Procura della Repubblica.

Il magistrato di turno adesso dovrà decidere per un’autopsia, per un esame esterno o per un nulla osta che riconsegni la salma al dolore immenso dei suoi cari.