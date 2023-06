Un tir ha invaso un cantiere sull’A14 tra Vasto Nord e Val di Sangro in direzione Pescara. L’autista del mezzo, un 43enne di origine rumena, ha perso la vita nel corso del sinistro, avvenuto intorno all’una di notte. Il tir, invadendo l’area del cantiere, è andato a collidere con un altro veicolo. Oltre alla vittima sono da segnalare otto individui feriti e trasporati all’ospedale di Pescara. Come riferito da Autostrade per l’Italia, il tratto autostradale è stato chiuso e riaperto poco dopo le 7:30, al fine di permettere le corrette operazioni di messa in sicurezza e ripristino. Si precisa come il cantiere di lavoro notturno era segnalato in maniera corretta ed era installato per eseguire ordinarie attività di manutenzione della pavimentazione.

Dinamiche al vaglio della polizia stradale

La polizia stradale sta analizzando le esatte dinamiche dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione riportata da TGR Abruzzo, pare che il tir, invadendo l’area del cantiere, abbia colliso contro un secondo mezzo, che si trovava a protezione degli operai. Non risultano esserci segni di frenata. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco.

Cantiere invade tir: contro quale mezzo ha impattato?

Da FanPage si legge come il mezzo contro cui il tir ha impattato nell’area del cantiere, è un rimorchio, in quel momento fermo, su cui erano caricate alcune barriere in cemento. Un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato speranze di sopravvivenza al 43enne a bordo del tir.