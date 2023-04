Valanga in Valle d’Aosta, tre ragazzi dispersi dopo il distacco: ricerche in corso

In Valle d’Aosta, una valanga ha travolto tre allievi di un corso di scialpinismo: i ragazzi sono attualmente dispersi. L’istruttore del corso per guide alpine, 49 anni, invece, è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni in ospedale. Il distacco si è verificato nella zona Tsanteleina, in Val di Rhemes, al confine tra Italia e Francia.