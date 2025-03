Valanghe in Italia: tre vittime in due giorni sulle montagne

Un weekend tragico sulle montagne italiane

Le montagne italiane, spesso considerate un paradiso per gli amanti della neve e dello scialpinismo, si sono trasformate in un teatro di tragedie nel corso di un solo weekend. Tre scialpinisti hanno perso la vita a causa di valanghe, evidenziando i pericoli insiti in queste attività, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse. La prima vittima è un uomo tedesco di 49 anni, travolto da una valanga sul ghiacciaio Presena, in Trentino. Insieme a un connazionale, si trovava a sciare quando la neve si è staccata, causando un drammatico incidente.

Le operazioni di soccorso

Immediato è stato l’intervento dei soccorritori, con l’arrivo di due elicotteri sul luogo dell’incidente. Le unità cinofile hanno iniziato le ricerche per trovare lo scialpinista disperso, mentre altri due scialpinisti, rimasti semisepolti, sono stati estratti e trasportati in ospedale. Purtroppo, uno di loro, un 36enne bresciano, è stato ricoverato in rianimazione, mentre il tedesco di 51 anni ha subito ferite gravi. La situazione è stata ulteriormente complicata dalla necessità di bonificare l’area, con il supporto di diverse stazioni di soccorso alpino.

Un secondo tragico incidente

Nonostante il dramma in Trentino, un altro incidente mortale si è verificato in Veneto, dove due scialpinisti, Elisa De Nardi e Abel Ayala Anchundia, sono deceduti dopo essere stati travolti da una valanga vicino a Forcella Giau. Un altro compagno di escursione, Andrea De Nardi, ha riportato gravi traumi ed è attualmente ricoverato. Anche in questo caso, un quarto sciatore ha dato l’allerta, evitando ulteriori perdite. Questi eventi tragici mettono in luce la necessità di una maggiore attenzione e preparazione per chi si avventura in montagna, specialmente in condizioni di rischio.

Il pericolo delle valanghe

Le valanghe rappresentano un rischio significativo per gli scialpinisti e gli escursionisti. Le condizioni meteorologiche, come nevicate recenti e temperature variabili, possono aumentare la probabilità di distacchi di neve. È fondamentale che gli appassionati di sport invernali siano consapevoli dei segnali di pericolo e seguano le raccomandazioni degli esperti. L’educazione e la preparazione sono essenziali per ridurre il rischio di incidenti fatali. Gli esperti consigliano di controllare sempre le previsioni del tempo e le condizioni della neve prima di intraprendere un’escursione.