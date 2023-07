Valentina Ferragni in bici con i tacchi a spillo: piovono critiche

Una nuova polemica ha investito Valentina Ferragni. La sorella di Chiara ha condiviso uno scatto che la ritrae in bici con i tacchi a spillo. Le critiche sono arrivate puntuali come un orologio svizzero e lei non ha incassato in silenzio.

Valentina Ferragni in bici con i tacchi a spillo

Valentina Ferragni si sta godendo una vacanza a Forte dei Marmi, dove sta portando avanti anche qualche progetto lavorativo. In una delle tante condivisioni social di sponsorizzazioni, la sorella di Chiara si è mostrata con un mini abito a pois e tacchi a spillo. Nulla di male, se non fosse che l’influencer è in bici. “Ti passo a prendere con la mia Graziella“, ha scritto Valentina a didascalia.

Le critiche a Valentina Ferragni

I fan, considerando che l’outfit di Valentina Ferragni mal si sposa con una passeggiata in bici, le hanno rivolto diverse critiche. Tra i tanti commenti si legge: “Ti meriti il like a priori perché con quei tacchi non riuscirai mai ad andare sulla Graziella“. La sorella di Chiara, bene ammaestrata, non ha incassato in silenzio.

La replica di Valentina Ferragni è epica

Valentina ha replicato:

“In realtà, ho fatto anni e anni di pratica andando a ballare con i tacchi in bici”.

La replica della Ferragni è epica ed è piaciuta tantissimo ai seguaci, anche se in pochi credono che sia davvero andata a ballare con i tacchi in bici.