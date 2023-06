Piccolo incidente per Valentina Ferragni. La sorella di Chiara, invitata alla sfilata di Jacquemus, è stata seduta parecchio tempo sotto al sole e si è ustionata la schiena.

Valentina Ferragni si è ustionata la schiena ad una sfilata

Tramite i suoi social, Valentina Ferragni ha raccontato di aver vissuto una piccola disavventura a Parigi. La sorella di Chiara è stata invitata alla reggia di Versailles per assistere alla sfilata della collezione FW24 di Jacquemus. All’evento erano presenti tanti Vip – da Emily Ratajkowski a Monica Bellucci, passando per Eva Longoria, Laetitia Casta, Victoria Beckham e Tina Kunakey – e la Ferragni non si è resa conto che il sole ‘picchiava forte’. Il risultato? Si è ustionata la schiena.

Il racconto di Valentina Ferragni

Valentina, così come gli altri invitati, ha assistito alla sfilata direttamente sull’acqua, seduta su una barchetta a remi. Nonostante l’ombrellino, la Ferragni non è riuscita a proteggere la sua schiena dal sole. Ha dichiarato:

“Serata parigina con una bella ustione presa oggi alla sfilata, perché non sapevo che saremmo rimasti sotto al sole per quattro ore senza poterci muovere. Mi fa un male cane”.

Valentina Ferragni: il look per la sfilata

In occasione della sfilata parigina, senza pensare al pericolo ustione, Valentina ha sfoggiato un look total red. Un abito lungo con scollatura a cuore, fiocchetti sulle bretelline e spacco posteriore. Ciliegina sulla torta? Un paio di maxi orecchini a cerchio rossi.