Valentina Ferragni in lacrime: "Non tutti gli uomini giovani sono immaturi"

Valentina Ferragni ha risposto ad alcune domande dei fan dei social e ha svelato dei retroscena in merito alla sua storia con Matteo Napoletano.

Valentina Ferragni: la storia con Matteo Napoletano

Dopo l’addio a Luca Vezil Valentina Ferragni ha ritrovato la serenità accanto a Matteo Napoletano, che ha 8 anni meno di lei. In queste ore i fan le hanno fatto alcune domande in merito alla loro storia d’amore e alla loro differenza d’età, e Valentina ha spiegato perché essa non abbia rappresentato per lei un problema.

“Come fare a non sentirsi a disagio se il ragazzo di cui sei innamorata è più piccolo di te? Allora, devo dire che secondo me a noi donne fa strano perché siamo abituate a vedere uomini con donne più giovani. Fa strano perché tutti dicono che le donne siano molto più mature degli uomini, quindi, più piccoli sono, peggio è. Per fortuna, non tutti gli uomini più giovani sono immaturi, dato che, una persona è fatta di esperienze, educazione e valori, non è certo la carta d’identità che definisce qualcuno”, ha dichiarato la sorella minore di Chiara Ferragni.

A seguire Valentina ha ammesso di essersi commosso per alcune parole dei suoi fan: “Che bello e incasinato che è l’amore, ci sono tantissime domande a cui io non ho risposta ma ci sono messaggi che mi stanno davvero facendo commuovere”, ha dichiarato. Oggi sembra che al fianco di Matteo Napoletano l’influencer sia riuscita a trovare il vero amore e in tanti si chiedono se la loro storia sia destinata a durare.

