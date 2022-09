Valentina Ferragni, sorpresa in aeroporto: la aspettano con un cartello e tanti palloncini colorati.

Terminate le vacanze a Mykonos, Valentina Ferragni ha preso un volo con direzione Milano. Atterrata nell’aeroporto italiano, la sorella di Chiara ha ricevuto una bellissima sorpresa: ad attenderla c’era qualcuno con tanto di cartello di benvenuto.

Valentina Ferragni: sorpresa in aeroporto

Dopo aver trascorso una bellissima vacanza da ‘single’ a Mykonos, Valentina Ferragni ha fatto ritorno a Milano. Per la prima volta, la sorella di Chiara ha trascorso le ferie senza il fidanzato Luca Vezil, impegnato con un importante progetto di lavoro dall’altro capo del mondo. L’influencer, ovviamente, non è rimasta a casa a disperarsi, ma si è concessa una fuga in Grecia con le amiche di sempre, tra serate mondane e giornate di relax sotto al sole.

Al suo ritorno in Italia, però, non si aspettava di ricevere una bella sorpresa in aeroporto.

Chi c’è ad attenderla con tanto di cartello?

Arrivata in aeroporto, Valentina ha trovato qualcuno che la aspettava con un cartello. Stiamo parlando del fidanzato Luca Vezil e del loro adorato cane Pablo, un cucciolo di razza bulldog francese come quello della sorella Chiara. La Ferragni, neanche a dirlo, ha condiviso su Instagram i momenti più belli della sorpresa.

La reazione di Valentina Ferragni

“Il miglior ritorno a casa“, ha scritto Valentina a didascalia degli scatti che mostrano la bella sorpresa che ha ricevuto in aeroporto. Luca e Pablo la attendevano con tanti palloncini colorati e un cartello con su scritto “Ohana“. “I miei amori“, ha concluso la Ferragni.