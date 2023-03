Valentina Romani e Nicolas Maupas hanno salutato Mare Fuori. Naditza e il Chiattillo, con un post social di coppia, hanno gettato nello sconforto i fan della serie: il loro è un addio?

Valentina Romani e Nicolas Maupas salutano Mare Fuori

La terza stagione di Mare Fuori si è conclusa, lasciando i fan con diversi interrogativi. L’ultima puntata ha visto una sparatoria tra Rosa Ricci, Don Salvatore e Carmine. Chi è stato ferito/ucciso? Lo scopriremo soltanto nel prossimo capitolo, che dovrebbe andare in onda a febbraio 2024. Un’altra scena che potrebbe avere diversi risvolti è quella che ha coinvolto Valentina Romani e Nicolas Maupas, che interpretano rispettivamente Naditza e il Chiattillo.

Valentina Romani e Nicolas Maupas: l’ultima scena

Nell’ultima puntata di Mare Fuori, Valentina Romani e Nicolas Maupas sono protagonisti di una scena che non è chiara. Naditza e il Chiattillo corrono via insieme, in metro, tenendosi per mano, dopo aver suonato al pianoforte che li ha fatti conoscere. Si tratta di realtà oppure è un sogno di Filippo? Non è chiaro, ma il post social dei due attori ha gettato nel panico i fan.

Le parole di Valentina e Nicolas

Valentina e Nicolas hanno condiviso su Instagram un frame di Mare Fuori, in cui si vedono Naditza e il Chiattillo che guardano il mare. A didascalia hanno scritto:

“È il mare che hai dentro a renderti libero; è la speranza, che ne gonfia le onde. Grazie per questo viaggio incredibile“.

Si tratta di un addio? Al momento non è dato saperlo.