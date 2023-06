Countdown avviato per le nozze tra Valerio Scanu e il suo compagno Luigi Calcara, docente di Ingegneria Elettronica all’Università La Sapienza di Roma. Dopo la proposta di matrimonio lo scorso novembre (in cui per la prima volta il cantante sardo ha mostrato al pubblico la sua omosessualità), ecco finalmente qualche spoiler sulla cerimonia.

Quando le nozze?

Come svelato dal Corriere della Sera, Valerio Scanu e Luigi Calcara celebreranno la loro unione civile il 7 settembre 2023. Si tratta di un giorno speciale per l’artista sardo, quello del compleanno di suo padre Tonino, morto nel 2020 a causa del Covid-19. Il cantante vincitore nel 2010 del Festival di Sanremo con il brano Per tutte le volte che dimostra con questo gesto la possibilità di continuare a condividere anche con gli affetti che non sono più presenti fisicamente i traguardi della propria vita, piccoli o grandi (come in questo caso) che siano.

E dove?

La città scelta per le nozze è Roma. Non particolarmente vicina ai parenti degli sposi – quelli di Scanu sono per lo più sardi, siciliani invece quelli di Calcara – si tratta di un posto agevole per i futuri coniugi, che vivono tra i Castelli Romani e la stessa Roma.