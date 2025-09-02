Una drammatica scoperta ha scosso Valgreghentino: una donna è stata trovata morta nella propria abitazione, dove sarebbe rimasta per circa due settimane prima che qualcuno si accorgesse della tragedia. La comunità è sotto choc, mentre emergono dettagli sulla vittima e sulle circostanze che hanno portato alla sua morte. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e ricostruire le ultime ore di vita della donna.

Tragedia a Valgreghentino: donna trovata morta in casa

La tragica scoperta ha scosso la frazione di Miglianico, a Valgreghentino: una donna di 66 anni è stata rinvenuta senza vita all’interno della propria abitazione in via Belvedere. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, giaceva sul divano e, stando ai primi accertamenti, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, probabilmente a seguito di un malore improvviso.

Non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, e la porta dell’appartamento era chiusa dall’interno, tanto che è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per entrare.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati per il cattivo odore proveniente dall’abitazione, che hanno subito chiamato i Carabinieri e i volontari del soccorso di Calolziocorte. Il decesso potrebbe risalire a circa due settimane prima del ritrovamento, avvenuto nella serata di domenica 31 agosto.

Tragedia a Valgreghentino: donna trovata morta in casa, chi era la vittima

La vittima si chiamava Letizia Stella, aveva 66 anni e viveva da sola da quasi vent’anni a Valgreghentino. Era autonoma e indipendente sia economicamente che nella vita quotidiana, sebbene fosse seguita dai servizi sociali comunali per la sua condizione di solitudine.

Conduceva una vita riservata e i vicini la conoscevano poco; era però nota alla comunità locale per la sua gentilezza e discrezione. La sua morte ha colpito profondamente la cittadinanza, portando a riflettere sul tema del dramma della solitudine.