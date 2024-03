A Cavaria con Premezzo, in provincia di Varese, otto persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio presente all’interno di un appartamento. In codice giallo sono state trasportate in ospedale, intanto le autorità stanno ricostruendo l’accaduto.

Sono in condizioni gravi gli otto occupanti di un appartamento a Varese, rimasti intossicati dal monossido di carbonio.

L’allarme è stato lanciato intorno alla mezzanotte di sabato 9 marzo e una volta giunti sul posto, i sanitari hanno valutato le condizioni generali dei presenti, optando poi per l’ospedalizzazione in diverse strutture di Varese.

Sul posto sono giunti i soccorritori sanitari del 118, che hanno trasportato le persone in ospedale. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per mettere in sicurezza la zona mentre le autorità hanno iniziato le indagini per capire cosa sia successo.

Stando alla prima ricostruzione, le persone avevano acceso un braciere per scaldarsi dal freddo di questi giorni e dall’umidità.

Il locale era poco areato e quindi la fiamma libera ha emesso monossido di carbonio che in poco tempo ha riempito le stanze. Così la carenza di ossigeno e la sostanza tossica, hanno portato alla situazione di pericolo.

Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, si è evitata la tragedia.

Le forze dell’ordine sono ancora nella palazzina posta in via Moncucco, una zona vicino al centro di Varese, per valutare la sicurezza e il livello di pericolosità dell’ambiente dopo l’incidente. I pompieri hanno sanificato e liberato l’appartamento dalla sostanza tossica, insomma tutto si è risolto con tanta paura e una tragedia per fortuna solo sfiorata.