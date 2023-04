Verissimo, Federica Andreani su Piccolo G: "Sono innamorata di lui"

Federica Andreani ha concluso la sua esperienza ad Amici con un bilancio positivo. L’artista che ha lanciato il suo inedito “Scivola”, si è raccontata a cuore aperto, non solo dell’inizio della sua esperienza all’interno della scuola guidata da Maria De Filippi, ma anche delle sue aspirazioni e del legame con un altro ex allievo della scuola, Piccolo G: “Sono innamorata di lui. Non vedo l’ora di vederlo”, ha rivelato l’ex allieva.

Verissimo, Federica Andreani si racconta: “Facevo la parrucchiera. Cantavo sempre in camera mia”

La giovane ha raccontato che l’esperienza ad Amici è nata un po’ per caso, quasi per gioco: “Io facevo la parrucchiera, Amici è stato un lancio dal grattacielo […] Io cantavo sempre in camera mia, poi inviai un video per i casting senza impegno. Loro mi chiamarono, feci diversi provini. Io ero incredula ma lo facevo per gioco, non avendoci investito niente, andavo lì spensierata”.

“Sono innamorata di Piccolo G”

All’interno della scuola è nato un legame speciale con Piccolo G anche lui ex allievo che nelle scorse puntate abbiamo visto nel serale. Su quest’ultimo si è detta innamorata: “Non ci siamo ancora visti, non vedo l’ora di vederlo. Mi manca tanto, sono innamorata di lui. Lo penso costantemente, è speciale, colto, intelligente. Sa sempre cosa dire, cosa dirmi per tranquillizzarmi. Poi mi scriveva poesie, lettere bellissime: è romantico e passionale”.