Verissimo, Fognini su Djokovic: “Per lui è un periodo complicato. La sua decisione va rispettata”

Il tennista Fabio Fognini, ospite di Silvia Toffanin, ha parlato del successo a Rio Open. Su Djokovic non si è sbilanciato: "Mi fido e gli credo"

Il tennista Fabio Fognini è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata che andrà in onda domenica 27 febbraio. L’atleta si è raccontato a tutto tondo parlando non solo dell’incredibile successo raggiunto nel Rio Open in coppia con Simone Bolelli, ma anche dei piccoli e grandi progetti con la famiglia.

Durante l’intervista c’è stato spazio anche per una riflessione sul campione e collega Djokovic: “Conoscendolo, mi fido e gli credo”.

Verissimo Fognini su Djokovic: “Conoscendolo, mi fido e gli credo”

Fognini parlando di Novak Djokovic ha scelto di non sbilanciarsi sostenendo che le decisioni prese dal campione in merito alla scelta di non vaccinarsi debbano essere rispettate: “Per lui è un periodo complicato. Conoscendolo, mi fido e gli credo. Ma non voglio esprimere un’opinione su un tema così delicato, è una sua decisone e va rispettata”.

Fognini: “Questa settimana è stata molto positiva”

Infine ha espresso grandi soddisfazioni per la vittoria nel Rio Open: “Ci voleva questa vittoria ho passato due anni a prendere belle bastonate. Questa settimana però è stata molto positiva, voglio essere felice dopo quello che ho passato e voglio godermela. Adesso vediamo se riusciamo a toglierci altri sassolini dalle scarpe”.

Ad ogni modo, ha anticipato che alla Coppa Davis non ci sarà a causa di un problema al polpaccio: “Purtroppo ho avuto un piccolo problema al polpaccio che non mi permetterà di giocare la Coppa Davis la prossima settimana.

Ora mi riposerò e starò con la mia famiglia”.