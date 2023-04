Verissimo, Pupo parla del rapporto con le sue due figlie: "Sono stato un padre assente"

L’altra faccia di Enzo Ghinazzi. Ospite a Verissimo, rotocalco televisivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, il cantante Pupo racconta il difficile rapporto con le sue due figlie Ilaria e Valentina a causa del «suo ego». Di seguito, qualche estratto dell’intervista.

Pupo, un padre assente per le sue figlie

«Quando è nata Ilaria nel ’75 ero in una discoteca con un mio amico: non mi ero reso conto che mia moglie stesse partorendo. Il mio ego mi ha rincitrullito, non mi rendevo conto» ha esordito il cantautore toscano nella sua confessione alla Toffanin. Due figlie, Ilaria e Valentina, quest’ultima nata dalla relazione con una fan durante un tour nel nord Italia. Durante l’intervista, un videomessaggio a sorpresa di Ilaria è comparso sullo schermo dello studio: «Il suo vuoto l’ho sentito, ma comunque è stato presente. Mi pento di non averlo seguito sempre nei suoi lavori. Il suo difetto? Molto pignolo. Quando avevo 14 anni mi disse che avevo una sorella: la presi male, poi col tempo mi sono affezionata a lei. Lo perdono e sono fiera di lui come artista».

Le scuse alla sua famiglia

«Chiedo scusa a lei e Anna, mia moglie. Sono mancato a molti appuntamenti di mia figlia, ero assente» ha continuato Ghinazzi. Ha poi ricordato il momento della confessione a Ilaria e ad Anna dell’esistenza di Valentina: «Erano passati già anni, poi a tavola svelai il segreto, che io comunque ho saputo dopo. Mi spostavo a Cuneo, dove è nata Valentina, facendomi accompagnare da qualche amico: era una gioia angosciante». Le due non accolsero comprensibilmente con favore la notizia e il cantante riconobbe Valentina solo dopo 7 anni: «Pensavo che il tempo mi avrebbe aiutato. Le ho dato il mio cognome troppo tardi. Quando l’ho guardata, però, sapevo che lei era mia figlia» ha concluso con la voce rotta dall’emozione.