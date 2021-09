Verissimo, svelate le date ufficiali dello show: confermato doppio appuntamento nel weekend

Sono state svelate le date ufficiali previste per l’inizio di Verissimo che, per la stagione 2021/2022, tornerà con un doppio appuntamento nel weekend.

La data fissata per il debutto della nuova edizione di Verissimo è stata ufficialmente annunciata, riconfermando il duplice appuntamento settimanale del dello show.

Nel corso delle ultime settimane, era stata già rivelata la notizia relativa al duplice appuntamento settimanale con Verissimo.

Non era ancora stata resa nota, però, la data prevista per l’inizio dello show.

Nelle ultime ore, quindi, attraverso un post pubblicato su Instagram e sugli altri canali social di Verissimo è stato annunciato che la nuova edizione del programma partirà il prossimo sabato 18 settembre e verrà trasmessa anche nella giornata di domenica 19.

Silvia Toffanin, quindi, ha accettato di mettersi alla prova con un duplice appuntamento settimanale, dopo le svariate insistenze di Mediaset, emittente guidata dal compagno della conduttrice, Pier Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin e la sua versione di Verissimo stanno riscuotendo da anni ottimi risultati in materia di share e incontra sistematicamente il favore dei telespettatori.

Tuttavia, la trasmissione leader di ascolti nella fascia pomeridiana del sabato dovrà a breve confrontarsi con una nuova, importante sfida televisiva, nel tentativo di conquistare i telespettatori anche nella fascia pomeridiana della domenica.

In questa nuova stagione, infatti, Verissimo dovrà confrontarsi con Francesca Fialdini e il suo Da noi… A ruota libera e con Mara Venier alla conduzione di Domenica In.

Il programma di Silvia Toffanin, inoltre, sarà accompagnato da Anna Tatangelo con Il Pranzo è servito.

L’arrivo di Verissimo nel pomeriggio della domenica Mediaset rappresenta un’incredibile rivoluzione, soprattutto in considerazione degli ultimi anni dominati dalla presenza di Barbara d’Urso.

Come già ribadito più volte, per la stagione televisiva 2021/2022, Mediaset ha optato per un drastico rinnovamento dei suoi palinsesti, riorganizzati all’insegna di un clamoroso cambio di rotta. Programmi come Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, pertanto, sono stati cancellati per lasciare spazio a nuovi format, potenzialmente più capaci di attirare l’attenzione degli spettatori.

Pertanto, per Canale 5, si è deciso di mescolare alcune novità con programmi di punta del canale: nel caso della domenica, pertanto, l’apprezzato Verissimo si incrocerà con la trasmissione affidata ad Anna Tatangelo.