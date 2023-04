Verona, Samuele muore investito in monopattino a soli 15 anni

Incidente fatale in provincia di Verona, dove Samuele muore investito in monopattino a soli 15 anni. Da quanto si apprende il giovanissimo si è scontrato con un’auto a Oppeano e non ha retto alle gravi ferite riportate. I media spiegano che il ragazzo, di soli 15 anni, è morto dopo essersi scontrato con il suo monopattino contro una vettura.

Samuele muore investito in monopattino

I media locali spiegano che il sinistro è avvenuto ieri, l’8 aprile a Oppeano, nel Veronese. La vittima si chiamava Samuele B., ed avrebbe compiuto 16 anni tra quattro giorni. Il ragazzo era originario di Zevio, sempre in provincia di Verona, e pare stesse viaggiando in monopattino sulla strada che da Vallese porta a Oppeano. Ad un certo punto e per cause in corso di accertamento il mezzo con Samuele a bordo è stato travolto da un’auto che procedeva nello stesso senso di marcia.

L’arrivo sul posto di Suem e Carabinieri

Sul posto sono intervenuti a razzo i carabinieri della territoriale e il Suem 118. Purtroppo il tempestivo intervento dei soccorritori non ha avuto l’esito sperato ed il 15enne è spirato in fase di intervento. Il conducente della vettura è stato generalizzato ed interrogato dai militari e nei suoi confronti verranno presi gli adempimenti procedurali del caso.