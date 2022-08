Veronica Peparini conferma l'addio ad Amici: la fidanzata di Andreas Muller vuota il sacco.

Veronica Peparini, ospite del programma di Lorella Cuccarini, ha confermato l’addio ad Amici di Maria De Filippi. L’insegnante di ballo faceva parte del team docenti dal 2013 e, per sua stessa ammissione, deve molto al talent di Canale 5.

Da giorni, ormai, non si fa che parlare dell’addio ad Amici di due professori che fanno parte del team docenti da tempo. Stiamo parlando di Anna Pettinelli per la cattedra di canto e Veronica Peparini per quella di danza. La docente di ballo, nel talent di Maria De Filippi dal 2013, ha finalmente rotto il silenzio, confermando la sua uscita di scena. Ospite del programma di Lorella Cuccacini ha vuotato il sacco.

Le parole di Veronica Peparini

Veronica ha dichiarato:

“Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante. Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti. Devo tantissimo a quel programma, ho fatto molto, soprattutto nei periodi in cui c’era mio fratello Giuliano. Ho fatto talmente tante di quelle coreografie, anche per il serale. È stato come un rodaggio, perché Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto Amici penso che tu possa fare tutto“.

La Peparini è felice di aver partecipato al talent di Canale 5 ed è convinta che le sia servito molto anche per la sua carriera. Cosa c’è nel suo futuro? Per il momento, non è dato saperlo.

Chi sostituirà Veronica Peparini?

Anche se non ci sono conferme, Veronica dovrebbe essere sostituita dal ballerino e coreografo Emanuel Lo. Fidanzato della cantante Giorgia, ha già partecipato ad Amici nel 2016, come insegnante di hip hop. Al suo fianco sono stati riconfermati Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.