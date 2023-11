I colloqui sul cambiamento climatico tra Cina e USA, guidati da Xie Zhenhua e John Kerry, si sono conclusi con successo a Sunnylands, in California, come annunciato dal ministero cinese dell’Ecologia e dell’Ambiente.

Vertice cambiamento climatico: Usa e Cina “risultati positivi”

Le due nazioni si sono impegnate in un profondo scambio di opinioni, ottenendo risultati positivi nello sviluppo della cooperazione bilaterale contro il cambiamento climatico.

Questi colloqui precedono la Cop28 di Dubai, programmata alla fine del mese, e Cina e USA hanno concordato di agire insieme per garantirne il successo, come comunicato dal ministero. La conferenza dell’ONU negli Emirati Arabi Uniti rappresenta una nuova fase per ampliare il consenso globale e affrontare il riscaldamento globale.

La Cina, il principale produttore mondiale di gas serra, ha confermato l’impegno a raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e a diventare carbon neutral entro il 2060, mantenendo la sua posizione nonostante le pressioni occidentali per obiettivi più ambiziosi.

Cina, passi avanti nella riduzione di emissioni

In modo inaspettato, il ministero cinese ha presentato un ampio piano sulla riduzione delle emissioni di metano, con misure di cattura e riuso per riciclare fino a sei miliardi di metri cubi di gas provenienti dalle miniere di carbone entro il 2025. Questo include la riduzione dell’uso del gas flaring nell’estrazione di energia e accorgimenti per ridurre le perdite. La Cina ha anche proposto linee guida per il riutilizzo di oltre l’80% dei rifiuti zootecnici entro il 2025.

Questi passi indicano un impegno tangibile della Cina nella lotta contro il cambiamento climatico, preparandosi attivamente per la Cop28 e adottando misure significative per ridurre le emissioni di gas serra.