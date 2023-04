In Veneto via il giudizio di merito per salvaguardare la salute mentale degli studenti, in un Liceo di Mestre, il “Giordano Bruno”, è stata presa una iniziativa destinata a far discutere molto i genitori. Ma cosa accade? Che in realtà quei voti non saranno eliminati in maniera totale, solo che per evitare stress essi verranno sostituiti con giudizi meno severi e categorici. Tutto questo in un’ottica per cui gli alunni continueranno a fare le verifiche stabilite dagli insegnanti, tuttavia al termine di interrogazioni e chiamate alla lavagna non ci sarà più la temuta o cercata casella con la numerazione da 1 a 10.

Via il giudizio di merito sugli studenti

No, gli studenti leggeranno in verde di “risultati raggiunti” o di “preparazione da migliorare”, scritto magari in rosso. Il tutti con annotazioni mirate come “non funziona la sintassi” a “la riflessione va approfondita”. Il voto ritornerà quindi, però solo a fine quadrimestre e sarà scritto direttamente in pagella.

La soluzione “antistress” e concordata

Ma a che scopo? Per la dirigente scolastica, Michela Michieletto sta tutto nella possibilità di “aiutare a gestire lo stress e insegnare agli alunni a non vivere un cattivo giudizio in aula come un incidente demotivante nel cammino che porta alla maturità”. I docenti delle classi prime del liceo hanno sottoposto la discussione ai genitori prima e ai consigli di classe poi. E la preside? “Ci pensavo da un po’ ad attivare una sperimentazione di questo tipo, ora abbiamo trovato l’occasione. Abbiamo scelto alcuni contesti particolari, alcune classi specifiche”.