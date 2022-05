Il summit informale è avvenuto in una scuola di Uzhhorod, a pochi chilometri dal confine: viaggio a sorpresa di Jill Biden che incontra Olena Zelenska

Viaggio a sorpresa al confine ucraino di Jill Biden che incontra Olena Zelenska e le ribadisce l’appoggio degli Usa. La first lady del 1600 di Pensylvania Avenue ha voluto parlare in un giorno simbolico con la sua omologa ucraina e moglie di Volodymyr Zelensky.

La first lady ha incontrato Olena Zelenska in una scuola di Uzhhorod, a pochi chilometri dal confine con la Slovacchia.

Jill Biden incontra Olena Zelenska

E dopo quella visita la miglie del leader di Kiev ha detto: “Sentiamo il vostro sostegno e la leadership del presidente Usa, il vostro amore e sostegno durante questo giorno così importante e simbolico per noi”. Olena Zelenska lo ha detto alludendo alla celebrazione in Ucraina per la sconfitta del nazismo a cui suo marito ha dedicato un amaro videomessaggio in queste ore.

La first lady statunitense, che era già arrivata in Romania, ha incontrato la sua omologa ucraina nell’ambito di una manifestazione di solidarietà incentrata anche sulla festa della mamma.

L’occasione, la festa della mamma

Una iniziativa mirata a sensibilizzare il mondo sulla situazione delle donne in fuga dall’invasione russa. Dopo aver attraversato il confine slovacco, Jill Biden si è recata ad Uzhhorod. Ha detto la moglie del presidente Usa Joe Biden: “Ho pensato che fosse importante mostrare al popolo ucraino che questa guerra deve finire, che questa guerra è stata brutale e che il popolo degli Stati Uniti sta con il popolo ucraino”.