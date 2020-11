Jill Biden, chi è la nuova First lady dalle origini italiane

Alla Casa Bianca arriva Jill Tracy Jacobs, la nuova First Lady che prenderà il posto di Melania Trump.

Il 7 novembre 2020 Joe Biden diventato il 46mo presidente degli Stati Uniti. Assieme a lui, alla Casa Bianca, arriva Jill Tracy Jacobs, la nuova First Lady che prenderà il posto di Melania Trump. Nata nel 1951 nel New Jersey da una famiglia di origini italiane, fin dall’infanzia ha vissuto in Pennsylvania.

Il nonno era di origini siciliane e si chiamava Gaetano Giacoppa. Una volta arrivato in America anglicizzò il suo cognome che divenne quindi Jacobs, tramandandolo al figlio Dominic e poi alla nipote, diventata poi moglie di Biden.

Jill Biden, chi è la nuova First lady

Jill Tracy Jacobs ha studiato alla Upper Moreland High School. Successivamente si è iscritta al Brandywine Junior College in Pennsylvania, alla facoltà di merchandising di moda.

Ha poi abbandonato il percorso di studi, prendendosi prima un anno sabbatico e poi iscrivendosi a un corso di inglese. Inoltre, in quegli anni, ha intrapreso la carriera da modella e incontrato Bill Stevenson, un ex giocatore di football, che ha sposato nel 1970. Dopo la rottura con quest’ultimo è arrivato l’incontro con Joe Biden, avvenuto nel marzo 1975, quando il nuovo presidente era senatore per il Delaware. I due si sono sposati nella Cappella del Palazzo delle Nazioni Unite a New York il 17 giugno 1977, 4 anni e mezzo dopo la morte in un incidente della prima moglie di Joe e della loro bambina.

La nuova First lady è una insegnante che non ha mai smesso di portare avanti il suo lavoro, anche dopo essersi sposata con l’illustre politico. Si è presa solo una pausa solo dopo la nascita della figlia Ashley Blazer nel 1981. Nel 1988, durante una campagna del marito alla candidatura alla presidenza degli Stati Uniti, ha dichiarato che, se fosse diventata First Lady, non avrebbe abbandonato la sua professione.